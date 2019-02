Em 620 escolas e quase 32.500 exames, houve 383 estabelecimentos que conseguiram uma média no exame nacional de Matemática igual ou superior a 10 valores, o que corresponde a 61,77% do total de escolas que fizeram este exame em 2017-2018, contra quase 75% de escolas que em 2016-2017 conseguiram um resultado positivo.

Segundo uma análise da Lusa aos dados dos resultados dos exames nacionais em 2018 divulgados pelo Ministério da Educação, no topo da lista das escolas com melhor resultado nesta prova, estão cinco colégios privados, com a Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, a liderar nos resultados a Matemática, com uma média em exame de 17,74 valores, acima da classificação interna final (CIF, que traduz a avaliação do professor ao trabalho do aluno ao longo do ano) de 17 valores.

Seguem-se o Colégio Campo de Flores, em Almada, o Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, o Colégio da Rainha Santa Isabel, em Coimbra e os Salesianos do Estoril, em Cascais.

A melhor escola pública a Matemática surge em 6.º lugar na lista: a Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral, em Belmonte, Castelo Branco, obteve uma média em exame de 15,44, mais de dois valores acima da CIF de 13,13 valores.