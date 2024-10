“Para vossa segurança e da vossa família, devem evacuar imediatamente as vossas casas”, escreveu o porta-voz do exército israelita Avichay Adraee, em árabe, na rede social X, indicando os nomes de dez aldeias no sul do Líbano que podem ser atingidas pelas manobras israelitas, cita a AFP.

Há mais de um ano que o Hezbollah e Israel se confrontam na fronteira daquele país.

Em 23 de setembro, o conflito transformou-se numa guerra aberta, com operações terrestres, bombardeamentos no sul e leste do Líbano, bem como nos subúrbios de Beirute.

Pelo menos 1.600 pessoas foram mortas no Líbano em mais de um mês.

A guerra no Líbano desalojou 1,3 milhões de pessoas, incluindo mais de 800 mil dentro do país, segundo estatísticas da ONU.

Mais de meio milhão de pessoas, a maioria sírios, fugiram para a vizinha Síria, segundo as autoridades libanesas.