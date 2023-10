O exército israelita disse hoje que matou um dos líderes do Hamas, Osama Mazini, chefe do Conselho da Shura, o mais alto órgão de decisão política do movimento islamita palestiniano, num bombardeamento em Gaza.

Numa declaração conjunta com a Agência de Segurança de Israel, o exército salientou que Mazini era responsável pela negociação de reféns do Hamas e "dirigia atividades terroristas contra Israel". O exército divulgou um vídeo que mostra o momento em que o edifício onde Mazini alegadamente se encontrava, na Faixa de Gaza, foi bombardeado. Num comunicado separado, o exército informou que atingiu vários alvos do Hamas nas últimas horas, tendo bombardeado um quartel-general do movimento islamita palestiniano e abatido um operacional militar. Os israelitas atacaram ainda um banco alegadamente utilizado pelo Hamas para financiar as suas atividades. Israel bombardeia Gaza há 11 dias, na sequência de um ataque surpresa do Hamas contra alvos israelitas, a 07 de outubro, que causou mais de 1.400 mortos. Mais de 2.800 palestinianos foram mortos nos bombardeamentos na Faixa de Gaza, mas o número pode ter aumentado após os ataques aéreos de segunda-feira à noite.