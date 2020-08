As explosões de terça-feira, que as autoridades libanesas têm atribuído a um incêndio num depósito no porto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, causaram 158 mortos e mais de 6.000 feridos e vieram alimentar a revolta de uma população já mobilizada desde o outono de 2019 contra os líderes libaneses, acusados de corrupção e ineficácia.

Os manifestantes que se concentraram no centro de Beirute pediram vingança contra os seus dirigentes e alguns tinham cordas, para simbolizar o seu enforcamento.

Guilhotinas em madeira foram instaladas na praça dos Mártires em Beirute, epicentro da contestação iniciada em outubro de 2019, e muitos manifestantes gritaram “vingança, vingança, até à queda do regime”.

Não muito longe da sede do parlamento, grupos de jovens lançaram pedras e paus e a polícia utilizou gás lacrimogéneo para os dispersar.

As explosões, que terão deixado também até 300.000 pessoas desalojadas, foram uma tragédia a mais para os libaneses que sofrem o peso de uma crise económica e política.

Uma desvalorização sem precedentes da sua moeda, hiperinflação, despedimentos em massa, situação agravada pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou as autoridades a confinarem a população durante três meses.

No domingo realiza-se uma videoconferência de doadores para o Líbano, coorganizada pelas Nações Unidas e pela França.

Ainda no final da tarde de hoje, o contestado primeiro-ministro libanês Hassan Diab anunciou que vai propor eleições legislativas antecipadas no país.

Num discurso pela televisão, o chefe do Governo afirmou que “apenas eleições antecipadas podem permitir uma saída da crise estrutural”.

“Apelo a todas as partes políticas que se entendam sobre a próxima etapa”, acrescentou Diab. Os seus responsáveis “não têm muito tempo, estou disposto a continuar a assumir as minhas responsabilidades durante dois meses até que cheguem a acordo”, precisou.

O chefe do Governo, que formou o seu gabinete em janeiro após a demissão de Saad Hariri no final de outubro, sob pressão do movimento de protesto popular, acrescentou que vai submeter na segunda-feira a sua proposta ao Conselho de Ministros.