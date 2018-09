Responsáveis militares sírios asseguraram hoje que pelo menos cinco mísseis lançados por aviões israelitas foram intercetados na região de Waid Aiyun na província de Hama, centro da Síria, indicou a agência oficial SANA.

A agência, que cita fontes militares indicou que as defesas aéreas do exército intercetaram “uma agressão israelita com aviões” nessa zona do centro do país, com o balanço de um morto e quatro feridos.

“Os nossos sistemas de defesa aérea repeliram a agressão aérea israelita, proveniente do oeste de Beirute e que se dirigiram para norte”, referiu uma fonte militar.

A agência também citou os diretores de dois hospitais da zona, que se referiram à morte de “um mártir” e ainda 12 feridos “pela agressão israelita”.

A Síria tem acusado Israel por diversas vezes de realizar ataques com mísseis e aviões contra objetivos em território sírio, mas as autoridades israelitas ainda não confirmaram estas ações militares no país vizinho.

Em maio, Israel anunciou ter atacado dezenas de objetivos na Síria, incluindo centros de comando e controlo, e logísticos, armazéns e infraestruturas de armamento para contrariar “os esforços terroristas do Irão e a sua expansão militar na Síria”, segundo o exército judaico.

Israel tem criticado a presença, do outro lado da fronteira, de efetivos militares iranianos que apoiam as forças leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, e ainda do grupo xiita libanês Hezbollah, que também combate ao lado do exército de Damasco.