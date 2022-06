O exército ucraniano mantém o controlo sobre Severodonetsk apesar do cerco à fábrica Azot, que segundo as autoridades militares no leste da Ucrânia não foi bloqueada pelas tropas russas, disse hoje o chefe da administração militar de Lugansk.

“Azot não está bloqueada. Os combates estão a ocorrer nas ruas próximas ao complexo químico”, disse o chefe da administração militar de Lugansk, Serhii Haidai, citado pelo portal Ukrinform. Haidai acrescentou que as tropas russas estarão a preparar-se para intensificar os ataques com o objetivo de controlar a cidade ao longo do dia de hoje ou de segunda-feira. Já a Rússia garante que tomou a fábrica de Azot, onde aparentemente tenta repetir a estratégia seguida até conseguir a queda da siderúrgica Azovstal em Mariupol e, assim, ganhar o controlo da região de Lugansk. Haihai negou no sábado que Severodotsk tenha caído, enquanto, a parir de Kiev, o Presidente Volodímir Zelenski descreveu o cerco aquela cidade como “brutal” e reiterou os pedidos de ajuda à comunidade internacional. Zelenski tem vindo a exigir armas pesadas para deter a ofensiva russa no leste do país, onde o armamento se tem revelado escasso. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram