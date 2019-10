"Dois veleiros, 13 pessoas, uma tripulação desde fotógrafos de National Geographic a cineastas especialistas em tubarões. Tivemos encontros com cactáceos, baleias, golfinhos e a pesquisar o movimento aquático numa troca de saberes entre nós. Estamos a desenvolver um documentário sobre a conexão interespécies e sobre como velejar em harmonia com o oceano", referiu Violeta Lapa, assinalando que Matthieu Paley, da National Geographic, documentou a viagem e esperando que a fotorreportagem tenha um "grande impacto na visibilidade dos Açores".

Violeta Lapa, que já organizou expedições na Tailândia, na Grécia e no Brasil, alertou para a importância de proteger o mar dos Açores.

"Os mares dos Açores são incríveis, de uma riqueza e beleza única. É um azul inesquecível e o intuito do nosso documentário é mesmo alertar para a importância de cuidarmos esse mar. É preciso que nos Açores tomemos ações já, através de várias ações no dia a dia", defendeu, apontando que "impacto do turismo pode vir a ser negativo".

Violeta Lapa move-se por "um grande amor pela água e pelos Açores", tendo organizado sete expedições, três nos Açores (onde está a sede da Oceans and Flow), e representado a região no Fórum Mundial da Água com um documentário sobre uma das suas expedições.

“Quero passar esse conhecimento, que poucas pessoas ainda têm, sobre aquilo que a água nos traz. Representei os Açores num evento com 171 mil pessoas vindas de 120 países e a nossa abordagem, em centenas de apresentações, era a única que falava dos efeitos no nosso corpo quando estamos em contacto com água", afirmou.

O último momento da expedição Açores-Atlantis está marcado para domingo, com uma limpeza na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, a partir das 10:00.