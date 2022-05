Segundo o jornal espanhol EL PAÍS, a explosão ocorreu por volta das 13:30 locais.

Já foram contabilizados 17 feridos, dos quais quatro foram transferidos para hospitais. “Todos os ferimentos são de natureza menor, exceto um deles, que é grave”, afirmou fonte do serviço Emergências de Madrid, citada pelo jornal espanhol.

O edifício, que tem quatro andares, "está bastante danificado" e há "vários danos em veículos estacionados e zonas urbanas". A porta voz da mesma fonte explica que "os bombeiros estão a tentar encontrar acesso ao apartamento com escadas na fachada" e que resgataram quatro pessoas que estavam no interior. “Neste momento eles estão a priorizar a busca por possíveis vítimas que possam estar dentro”, acrescenta a porta-voz.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Madrid, José Luis Martínez Almeida, as causas da explosão podem estar relacionadas com as obras que estavam a ser realizadas no prédio.

Martínez Almeida indicou a existência de 14 feridos e disse que dois deles tinham sido levados para o hospital.

Um desses feridos é uma pessoa que não tinha sido inicialmente localizada depois de ter sido projetada pelo impacto da explosão e de ter caído num pátio, de acordo com o presidente da câmara, citado pela agência espanhola EFE.

Os serviços de emergências de Madrid, por seu lado, tinham informado às 14:42 locais (menos uma em Lisboa) que 13 pessoas tinham ficado feridas e três tinham sido transportadas para o hospital.

Entretanto, os residentes feridos estão a ser tratados por médicos da Proteção Civil, que instalaram no local um hospital de campanha.

Os bombeiros da Câmara Municipal de Madrid resgataram quatro dos residentes feridos do interior do edifício.

Segundo a EFE, fontes dos serviços de emergência de Madrid confirmaram que uma escola (Nuestra Señora de Loreto), muito perto do local da explosão, não teve de ser evacuada e que os alunos e o pessoal docente permaneceram no seu interior.

A Polícia Municipal de Madrid encerrou, entretanto, o trânsito na zona para facilitar o trabalho dos serviços de emergência.