Este ataque acontece horas antes da reabertura do Parlamento depois das férias de verão, segundo a APNews, sabe-se que dois polícias ficaram feridos. De acordo com o Washington Post durante o tiroteio na zona que abriga muitos ministérios o atacante terá sido atingido mortalmente, esta informação foi confirmada pelo Ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X (antigo Twitter). Informações da imprensa local referem que ambos os polícias estão fora de perigo e a ser tratados no hospital. A explosão ocorrida hoje de manhã perto do Parlamento foi um "ataque terrorista", anunciou.

De acordo com a mesma publicação, o ministro do Interior, disse ainda que "um dos terroristas morreu e o outro foi neutralizado. Dois agentes da segurança ficaram levemente feridos no tiroteio".

"Dois terroristas apareceram a bordo de um veículo militar ligeiro por volta das 9:30 (menos duas em Lisboa) em frente ao portão de entrada da Direção-Geral de Segurança do nosso Ministério do Interior e realizaram um ataque à bomba", indicou o ministério, relatando dois feridos entre os polícias.

Vários veículos policiais e ambulâncias foram posicionados na área.

Em alguns vídeos partilhados nas redes sociais dá para ver o momento da explosão num parque de estacionamento.

No local já se encontram equipas anti-bomba, para já não há registo de mais feridos ou mortos, e a área central da capital turca está interdita à população

O atentado ainda não foi reivindicado.

*Com Lusa