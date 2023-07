Acredita-se que a explosão - que ocorreu no distrito de Sungai Kolok em Narathiwat, uma província que faz fronteira com a Malásia - tenha sido causada por faíscas de soldagem durante as obras de construção do prédio.

"Identificamos 10 pessoas falecidas e encontramos partes de dois corpos que ainda não conseguimos identificar", disse o governador da província de Narathiwat, Sanan Pongaksorn, em entrevista coletiva no domingo.

"Estamos a enviar especialistas forenses para fazer exames de DNA", acrescentou.

O saldo anterior contabilizava nove mortos.

Uma ampla área ao redor do depósito foi devastada. Vídeos gravados pela comunicação social local mostraram uma coluna de fumo, além de várias lojas e residências com telhados arrancados e veículos severamente danificados pela força da explosão, alguns em chamas.

As fotos da AFP mostram o local do evento onde o armazém foi reduzido a escombros e o metal retorcido.

O Bangkok Post, cita o Ministério do Interior, e informa que cerca de 200 casas foram danificadas.

Esses tipos de explosão em armazéns ou oficinas que produzem fogo de artifício ou outros produtos pirotécnicos são comuns na Tailândia.

A explosão deste sábado ocorre apenas cinco dias depois de outras 11 pessoas terem ficado feridas na explosão em uma fábrica semelhante na cidade de Chiang Mai, no norte do país.