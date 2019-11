Cercade três dezenas de trabalhadores que ficaram presos de uma mina na Alemanha foram resgatados, avançam as autoridades.

As pessoas estiveram encurraladas numa zona segura e com oxigénio, noticiava o jornal Mitteldeutsche Zeitung. A mina está localizada na cidade Teutschenthal, perto de Halle, a cerca de 150 quilómetros de Berlim.

Há pelo menos dois feridos, um com gravidade, segundo um porta-voz da polícia de Halle, citado pelo jornal alemão.

Os serviços de emergência estão no local, estando a decorrer as operações para retirar as pessoas da mina.