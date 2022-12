O chefe da polícia local, Robin Smith, informou que uma pessoa morreu e outras duas foram levadas para o hospital com ferimentos leves.

"Logicamente, há várias outras pessoas com paradeiro desconhecido e por isso foi iniciada uma operação de busca e resgate", afirmou Smith, que calculou em "uma dezena" os moradores do prédio que ainda não responderam aos contactos.

"Uma grande explosão" ocorreu por volta das 04h num imóvel residencial em Saint Helier, no sul desta ilha situada em frente à costa francesa da Normandia, explicou.

O incêndio foi controlado, mas os serviços de emergência continuam a realizar "trabalhos importantes" no local dos factos, que está isolado, informou a polícia.

Segundo Smith, entre 20 e 30 pessoas foram retiradas do local.

"Dada a destruição do edifício, é difícil avaliar o número exato de desaparecidos", admitiu a chefe do Governo de Jersey, Kristina Moore, acrescentando que a limpeza do local poderia levar "vários dias".

As autoridades não informaram de imediato as causas da explosão.