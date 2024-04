As exportações e as importações diminuíram 4,2% e 6,0%, em termos nominais no 1.º trimestre face ao mesmo período de 2023, segundo a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgada.

O INE sublinha que o decréscimo nas transações de bens ocorre pelo quarto trimestre consecutivo, acentuando-se face ao trimestre anterior, em que se registaram variações homólogas de -1,8% nas exportações e -5,3% nas importações.