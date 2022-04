“Sombras do Império. Belém - Projetos, Hesitações e Inércia 1941-1972” apresenta a sucessão de projetos que foram menorizados ou até esquecidos pela historiografia, e que hoje se revelam “particularmente significativos, pela escala e natureza das transformações que anteviam, pela orientação programática que preconizavam, pelo investimento de meios que implicariam, pela extensão do seu período de elaboração, em contraponto com o pouco que foi concretizado”, revela a organização.

Com coordenação científica de João Paulo Martins, mestre em História da Arte, doutorado em Arquitetura e membro do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, a organização da exposição contou com o trabalho de uma equipa de investigadores composta por Joana Brites, Natasha Revês, Pedro Rito Nobre, Sebastião Carmo-Pereira e Sofia Diniz, especialistas em História da Arte, Património, Arquitetura e História dos Descobrimentos.

A partir de documentação diversa – desenhos, memórias descritivas, pareceres, ofícios, legislação, fotografias e bibliografia da época - e de investigação académica recente, a exposição mostra um percurso cronológico centrado nos projetos para a Praça do Império e área envolvente e para os designados “Palácio do Ultramar” e “Museu do Ultramar”.

São ainda consideradas nesta mostra outras propostas para grandes edifícios públicos a localizar na orla ribeirinha de Lisboa.

Estes projetos são a base para as abordagens, distintas e complementares, dos investigadores, que propõem leituras críticas: Urbanismo, Arquitetura, Paisagismo, Arte Pública, Património, Propaganda e Ideologia coloniais.

A exposição vai ser apresentada em dois tempos: a primeira, patente até dia 16 de outubro; a segunda, a partir de 29 de outubro, até 30 de janeiro de 2023. Cada uma das duas partes estará organizada em sete núcleos.

Os primeiros quatro núcleos são iguais nas duas partes da exposição e consistem nos temas “Cronologia 1941 -1972”, “Da Praia do Restelo à Praça do Império”, “A Exposição do Mundo Português e mais além”, “Uma praça para o Império todo”.

Quanto aos restantes três núcleos, a primeira parte integra os temas “Palácio do Ultramar”, “Museu do Ultramar e Instituto Superior de Estudos Ultramarinos” e “O Museu de Etnologia do Ultramar”, enquanto no segundo tempo, estes darão lugar às temáticas “Torre de Belém”, “Monumento de Sagres e Padrão dos Descobrimentos” e “O Museu de Marinha”.