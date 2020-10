As imagens do público, em Portimão, correram as redes sociais. Nelas era visível que o distanciamento social não estava a ser respeitado e que, em algumas bancadas, parecia existir mais público do que o previsto.

A organização respondeu e prometeu medidas para a corrida deste domingo.

Paulo Pinheiro explicou ao Jornal de Notícias que as imagens correspondem às bancadas "Portimão" e "Portimão 2". O administrador do Automóvel Internacional do Algarve, escreve a publicação, prometeu um assinalável reforço de policiamento e uma atitude intransigente.

"Quem não cumprir o que está assinalado nas bancadas e sair do seu lugar vai imediatamente para a rua", assegurou o responsável ao JN.

Paulo Pinheiro fez ainda saber que "o autódromo tem 11 bancadas e em nove correu tudo bem e nas outras duas mal".

No regresso da F1 a Portugal, 24 anos depois da última passagem do ‘circo’, o piloto da Mercedes conseguiu a 97.ª ‘pole’ da sua carreira, um recorde na modalidade, e pode chegar aos 92 triunfos no Campeonato do Mundo, superando o máximo que partilha com o alemão Michael Schumacher (91).

Vencedor de sete das 11 provas já realizadas, Hamilton garantiu o melhor tempo no circuito de Portimão, ao rondar em 1.16,652 minutos mesmo no final da qualificação, e vai largar ao lado do finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa, que gastou mais 102 milésimos de segundo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupam a segunda fila, em terceiro e quarto, respetivamente.

A presença do GP de Portugal, que terá 27.500 espetadores, no calendário foi confirmada em 24 de julho.