O contrato, cujo valor também não foi divulgado, inclui um pacote completo de treino e suporte, bem como o fornecimento de peças de reposição, segundo um comunicado da Embraer.

A aeronave multimissão C-390 Millennium pode realizar missões de transporte tático de tropas e veículos, ajuda humanitária, gestão de desastres e evacuação aeromédica.

“Sentimo-nos honrados com a escolha deste novo cliente para o C-390 Millennium. Esta aeronave está redefinindo os conceitos da aviação de transporte militar com uma combinação imbatível de tecnologia de ponta, confiabilidade e baixo custo operacional, com desempenho excecional”, disse o presidente executivo da Embraer, Bosco da Costa Jr.

Este novo cliente, que não foi identificado, é o décimo país a escolher o C-390, depois do Brasil, de Portugal, da Hungria, da Coreia do Sul, da Holanda, da Áustria, da República Checa, da Suécia e da Eslováquia.

O Brasil, que colocou o primeiro C-390 em operação em 2019, já recebeu sete C-390, Portugal recebeu a sua primeira aeronave em 2023 e a Hungria em 2024, estando os restantes clientes a aguardar a entrega das encomendas.