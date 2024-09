A quinta e última sessão de negociações internacionais com vista a concretizar o primeiro tratado internacional legalmente vinculante para combater a poluição por plásticos (INC-5) está prevista para ser realizada entre 25 de novembro e 1 de dezembro em Busan, na Coreia do Sul.

Em 2022, delegações de 175 países concordaram em concluir este tratado até o final de 2024, mas ainda há divisões, especialmente entre os países que defendem a limitação ambiciosa da produção de plásticos e alguns países produtores, que preferem melhorar a reciclagem.

Hellen Kahaso Dena, diretora do Projeto Pan-africano sobre plásticos do Greenpeace, espera que os países "acordem um tratado que priorize reduzir a produção de plásticos". "Não há tempo a perder com abordagens que não irão resolver o problema", disse a ativista à AFP.

À medida que se aproximam as negociações de novembro, a AFP examina a popularidade global dos plásticos de uso único:

Banguecoque

Numa rua de Banguecoque repleta de vendedores de alimentos, clientes fazem fila para os famosos doces tradicionais de Maliwan.

Bolinhos de camadas ao vapor – verdes com folha de pandan ou azuis com ervilha – estão em sacos plásticos transparentes ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas.

Todos os dias, este pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos dois quilos de plástico de uso único. "O plástico é fácil, conveniente e barato," diz o proprietário Watchararas Tamrongpattarakit, de 44 anos.

As folhas de bananeira costumavam ser padrão, mas estão a tornar-se cada vez mais caras e difíceis de encontrar. Além disso, é trabalhoso usá-las, pois cada uma deve ser limpa e verificada para que não tenha rasgos. "Não é prático para o nosso ritmo de vendas," explica Watchararas.

A Tailândia começou a limitar o uso de plástico de uso único antes da pandemia, pedindo aos principais comerciantes que parassem de distribuir sacos gratuitamente. Mas a política foi amplamente deixada de lado, com pouca adesão entre os vendedores de alimentos de rua do país.

A Tailândia produz dois milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano e o Banco Mundial estima que 11% não são recolhidos, sendo, ao invés, queimados, descartados em terra ou acabam em rios e oceanos.

Watchararas tenta realizar compras com menos sacos e disse que alguns clientes trazem os seus próprios recipientes e sacos reutilizáveis. Mas Radeerut Sakulpongpaisal, uma cliente de Maliwan há 30 anos, diz que acha o plástico "conveniente".

"Eu também entendo o impacto ambiental," admite esta funcionária bancária, mas "é provavelmente mais fácil tanto para a loja quanto para os clientes."

Lagos

No mercado de Obalende, no coração da capital económica da Nigéria, Lagos, saquinhos de água vazios cobrem o chão.

Todos os dias, Lisebeth Ajayi observa dezenas de clientes usarem os dentes para abrir os sacos de "água pura" e beber.

"Eles não têm dinheiro para comprar água engarrafada, por isso usam a água pura," explica a mulher de 58 anos, que vende garrafas e sacos de água, sabão e esponjas.

Dois sacos de 500 ml custam entre 50 e 250 naira (0,027 a 0.14 euros), em comparação com 250 a 300 naira por uma garrafa de 750 ml.

Desde que apareceram na década de 1990, os saquinhos de água tornaram-se um grande poluidor em grande parte do continente africano, mas continuam populares para beber, cozinhar e até lavar.

Cerca de 200 empresas produzem os saquinhos em Lagos, e várias centenas reciclam plástico, mas a oferta supera em muito a capacidade num país com poucos recipientes de lixo públicos e pouca educação ambiental.

A Nigéria baniu o plástico de uso único em janeiro, mas com pouco impacto até agora. A ONU estima que até 60 milhões de saquinhos de água sejam descartados no país todos os dias.

Rio de Janeiro

Todos os dias, vendedores percorrem as areias de algumas das mais belas praias do Rio de Janeiro, carregando recipientes de metal cheios de mate. A bebida gelada é dispensada em copos plásticos para os entusiastas do sol ao longo da costa.

"Beber mate é parte da cultura do Rio de Janeiro," explica Arthur Jorge, de 47 anos, enquanto procurava clientes. O vendedor reconhece os impactos ambientais das suas pilhas de copos plásticos, num país classificado como o quarto maior produtor de resíduos plásticos em 2019, mas "é complicado" encontrar alternativas acessíveis, revelou à AFP.

Jorge afirmou que os vendedores de mate na praia usam plástico há tanto tempo quanto ele consegue lembrar-se.

Ele paga 5,50 reais (89 cêntimos) por uma pilha de 20 copos e cobra dos clientes 10 reais (1,62 euros) por cada bebida.

Lixeiras ao longo das praias do Rio recebem cerca de 130 toneladas de resíduos por dia, mas o plástico não é separado, e apenas 3% dos resíduos do Brasil são reciclados anualmente.

Evelyn Talavera, de 24 anos, disse que faz o possível para limpar ao sair da praia. "Precisamos de cuidar do nosso planeta, livrarmo-nos do lixo, manter o ambiente limpo."

As palhinhas de plástico foram banidas dos restaurantes e bares do Rio desde 2018, e as lojas já não são obrigadas a oferecer sacos de plásticos gratuitos – embora muitas ainda o façam. O Congresso também estuda uma legislação que proibiria todos os plásticos de uso único.

Paris

Na França, o plástico de uso único está proibido desde 2016, mas enquanto objetos como palhinhas e talheres plásticos desapareceram, os sacos de plástico continuam teimosamente comuns.

No mercado Aligre, as barracas estão repletas de frutas, vegetais e pilhas de sacos prontos para serem distribuídos. A maioria está estampada com a frase "reutilizável e 100% reciclável," e algumas são descritas como prontas para compostagem ou produzidas a partir de materiais naturais. Mas os especialistas colocam em dúvida a relevância ambiental de algumas dessas alegações.

O vendedor Laurent Benacer usa uma caixa de 24 euros com 2 mil sacos por semana. "Em Paris, toda gente pede um saco," afirma ele à AFP. "Eu parei, mas os meus vizinhos continuaram, então eu tive de recomeçar."

Há alternativas como sacos de papel, mas alguns clientes simplesmente não estão convencidos.

"Os sacos de plástico continuam práticos, para que tudo não se espalhe por aí," insistiu uma cliente de 80 anos, Catherine Sale.

Dubai

No restaurante Allo Beirut, em Dubai, recipientes plásticos estão empilhados, esperando para serem preenchidos e entregues por toda a cidade.

"Recebemos mais de 1.200 pedidos por dia," diz o gerente de entregas, Mohammed Chanane. "Usamos caixas plásticas porque são mais herméticas e preservam melhor a comida," acrescenta.

Com poucos pedestres e um clima frequentemente escaldante, muitos dos 3,7 milhões de residentes de Dubai dependem de entregas para tudo, desde combustível até café.

Os residentes dos Emirados Árabes Unidos têm um dos maiores volumes de resíduos per capita do mundo e o plástico de uso único representa 40% de todo o plástico usado no país.

Desde junho, sacos de plástico de uso único e vários objetos semelhantes foram banidos, sendo que recipientes de poliestireno serão proibidos no próximo ano.

Allo Beirut considera o uso de recipientes de papel, uma medida que a cliente Youmna Asmar veria com bons olhos.

Ela admite horror com a acumulação de plástico nos seus lixos após um fim de semana de pedidos da família. "Eu digo a mim mesma, se todos nós estamos a fazer isso, é muita coisa."