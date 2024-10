A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa emitiu esta segunda-feira um comunicado a desmentir as notícias que apontavam a FDUL a um curso de pós-graduação em racismo e xenofobia.

"A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) repudia os termos da notícia hoje vinda a público e que falsamente associava uma pós-graduação em racismo e xenofobia e um Observatório do Racismo e Xenofobia à nossa instituição. Nem o Observatório em questão, nem o curso pós-graduado estão ou estiveram alguma vez associados a esta instituição. A notícia revela aspectos negativos do Curso e associa-os à FDUL. Dada a gravidade e o dano reputacional implicado, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa solicita que todos os meios de comunicação social que reproduziram esta notícia que é falsa, assim como publicaram fotografias da sua fachada associando a FDUL ao texto, procedam à sua imediata correção", lê-se no comunicado.