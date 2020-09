Os resultados desta investigação poderão abrir caminho a novas formas de tratar a insuficiência cardíaca, uma das principais causas de morte no mundo.

O acompanhamento individual às grávidas deverá começar no primeiro trimestre de gestação e prolongar-se-á até um ano após o parto.

No total, serão cinco momentos de avaliação que preveem a realização de três exames de diagnóstico cardiovascular e colheitas de sangue e urina.

De acordo com a FMUP, estas avaliações não têm qualquer custo para as participantes e os resultados serão revistos por uma equipa médica multidisciplinar do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

“Durante a gravidez, o feto em desenvolvimento impõe uma sobrecarga adicional ao coração da mãe, o que é normal, mas que obriga a adaptações cardíacas”, esclarece a coordenadora do projeto “PERIMYR”, Inês Falcão-Pires.

Nesse período, refere a investigadora, “a mulher está sujeita a um aumento do volume de sangue, o que faz aumentar a massa do seu coração”.

Inês Falcão-Pires explica que o processo conhecido como hipertrofia acaba por desaparecer totalmente alguns meses após o parto e o coração da mãe recupera a sua estrutura e função habituais.

Como esta sobrecarga de volume também está presente em contextos de doença cardiovascular, a investigadora considera que “as grávidas podem funcionar como um bom modelo para se conhecer melhor a patologia e abrir caminho a novas formas de a tratar, recuperando o coração insuficiente”.

“Adicionalmente, será possível isolar e avaliar o impacto de determinados fatores de risco cardiovascular durante este processo, tais como a hipertensão arterial, a obesidade e a diabetes mellitus”, acrescenta.

Em paralelo com este estudo, as participantes poderão ajudar uma outra equipa de investigação da Universidade do Porto (i3S e Faculdade de Medicina Dentária) e da Vrij Universiteit (Amesterdão). Coordenado por Benedita Sampaio Maia, o projeto designado “OralBioBorn” pretende estudar os fatores que influenciam a aquisição de microrganismos da criança durante o primeiro ano de vida.