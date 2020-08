O ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, com a tutela da comunicação social, do governo de Pedro Passos Coelho, é desde junho presidente do Observatório Europeu dos Media Digitais (European Digital Media Observatory - EDMO, em inglês).

Questionado sobre se prevê um aumento da desinformação, tendo em conta o desenvolvimento da pandemia de covid-19 e as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, Miguel Poiares Maduro afirmou: "Eu acho que tenderá a aumentar por duas razões diferentes".

De acordo com o responsável existem duas grandes origens da desinformação, a primeira, interna aos Estados, tem a ver com a "polarização da política, a sua fragmentação, polarização e radicalização".

Isso leva as pessoas a estar "mais disponíveis para aceitarem notícias falsas, para se identificarem com elas porque decidem cada vez mais numa lógica de identificação emocional, não numa lógica racional".

Nesse sentido, "o controlo sobre a veracidade daquilo que estão a ler é menos importante para eles do que a empatia emocional com aquela mensagem que resulta mesmo de uma notícia que é falsa", prosseguiu.

"E a fragmentação política e a polarização e os grupos políticos radicais exploram isso", apontou, referindo que "a nível interno isso tenderá a aumentar, associado à perda de confiança, credibilidade e sustentabilidade dos órgãos de media tradicionais".

Daí a importância de tornar os media mais resilientes também, considerou.

"O segundo tem a ver com a evolução da geopolítica: nós estamos no mundo de uma política internacional cada vez menos multilateral e cada vez mais assente numa lógica transacional de conflito mais aberto de poderes, mas em que esse conflito assume formas mais sofisticadas", salientou Miguel Poiares Maduro.

Ou seja, justifica, "já não é um conflito por ameaça militar, é um conflito cada vez mais utilizando mecanismos como a interferência na política interna dos Estados, por exemplo apoiando movimentos populistas ou apoiando discursos mais radicais dentro de Estados como através de estratégia de desinformação".