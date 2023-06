O adepto do Boavista conhecido como Manuel do Laço morreu este domingo. A notícia foi confirmada pelo clube nas suas redes sociais.

"É com profunda tristeza e sentimento de enorme pesar que o Boavista informa sobre o falecimento de Manuel do Laço, sócio nº 14 e figura histórica e carismática do nosso clube", escreveu o Boavista na sua conta twitter. "Manuel do Laço nunca deixará de habitar nos nossos corações".

Também Vítor Murta, presidente do clube, fez uma publicação na sua conta no twitter. "Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem", escreveu.

Manuel do Laço, icónico adepto do Boavista, que costumava vestir-se dos pés à cabeça com as cores preta e branca dos ‘axadrezados’, morreu hoje, comunicou o clube da I Liga de futebol, recordando uma figura “histórica e carismática”.

