A polícia espanhola prendeu um homem cujo plano para vender um quadro falso de Leonardo da Vinci em Itália, por 1,3 milhões de euros, foi frustrado quando a obra chamou a atenção dos funcionários aduaneiros franceses, diz o The Guardian.

Embora o homem tivesse uma licença de exportação da obra — que supostamente seria um retrato do aristocrata e comandante militar italiano Gian Giacomo Trivulzio, pintado por Leonardo da Vinci —, a licença tinha expirado, o que levou os funcionários aduaneiros do posto fronteiriço de Modane a contactar a polícia espanhola.

Embora a licença fosse genuína, o facto de já não ser válida significava que a tentativa de exportar a obra era ilegal, o que chamou a atenção das autoridades.

O caso, que aconteceu em 2022, só agora foi dado a conhecer. Depois de receberem o alerta em julho desse ano, agentes da polícia nacional espanhola deslocaram-se à fronteira francesa para recuperar o quadro, que foi depois enviado para o Prado, em Madrid, para ser analisado por peritos.

"O relatório dos peritos concluiu que a obra era uma cópia dos retratos milaneses pintados por volta do final do século XV e início do século XVI", afirmou a polícia num comunicado agora divulgado.

"O quadro foi provavelmente pintado, com intenção fraudulenta, no início do século XX. Como tal, o seu valor situa-se entre os 3.000 e os 5.000 euros, e o quadro pode ser categoricamente excluído como sendo de Leonardo ou de qualquer outro artista italiano da época", é ainda explicado.

Segundo as autoridades, um homem espanhol na casa dos 40 anos foi detido em Madrid por ter ligação ao caso.