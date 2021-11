Mais de mil pessoas marcharam hoje até à sede do governo da província de Chahar Mahal-Bakhtiari, no sudoeste do Irão, para exigir uma solução para a escassez de água, que se deve, sobretudo, à seca no país.

De acordo com a televisão estatal, os manifestantes insurgiram-se também contra os atuais planos de transferência de água desta província para outras regiões vizinhas. "É proibido desviar água de Chahar Mahall", gritavam os manifestantes, segundo as imagens televisivas, nas ruas da capital provincial, Shahr-e-Kord, apelando também à coordenação com outras províncias que sofrem de falta de água potavel. As pessoas expressaram ainda a sua revolta contra a secagem da maior parte das nascentes, poços, aquedutos e rios sazonais da província e, em especial, do rio Zayandeh. O principal curso de água daquela região tem sofrido com a seca desde 2000, exceto por breves períodos, mas o desvio do rio pelas autoridades para abastecer a província vizinha de Yazd é apontado igualmente como uma causa para a seca deste rio. Chahar Mahall-Bakhtiari situa-se a oeste de Esfahan, onde as pessoas protestaram na semana passada contra a secagem do rio Zayandeh. O Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, prometeu no passado dia 11 de novembro resolver o problema da água em Isfahan, Yazd e Semnan. Já o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, descreveu a questão como "o problema do país", sem se referir às manifestações.