A família do antigo piloto alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, desmentiu esta quinta-feira que esteja a preparar a mudança para a localidade espanhola de Andratx, conforme revelou a presidente daquela municipalidade da ilha de Maiorca.

“A família Schumacher não tem qualquer intenção de se mudar para Maiorca”, indicou a porta-voz, Sabine Kehm, numa mensagem de correio eletrónico enviada à agência noticiosa AFP, contrariando a notícia publicada na quarta-feira pela revista suíça L’Illustré.

A publicação, que tem periodicidade semanal, citava a presidente daquela municipalidade do arquipélago das Baleares, Katia Rouarch, e lembrava que a família do ex-piloto tinha comprado uma extensa propriedade em Andratx, que pertencia ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, que o deixou muito incapacitado e a família do antigo campeão mundial de F1 tem mantido reserva absoluta sobre a evolução da sua situação clínica.