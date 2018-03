No dia 6 de março uma mulher foi encontrada morta em casa, uma hora depois dos seus dois filhos e marido terem sido encontrados sem vida numa praia a mais de 100 quilómetros de casa. De acordo com a TVI a família era de nacionalidade portuguesa e as autoridades nacionais já se encontram a acompanhar o caso.

Na segunda-feira as autoridades britânicas encontraram o corpo de uma mulher, de cerca de 40 anos, com ferimentos de arma branca, morta na sua residência em Twickenham, uma cidade a cerca de 18 quilómetros do centro de Londres. Uma hora antes, numa praia a cerca de 140 quilómetros da habitação foram encontrados três corpos, o de um homem e o de duas crianças, de sete e dez anos. Agora, esta sexta-feira, a TVI avança, citando a secretaria de Estado das Comunidades que a família era de nacionalidade portuguesa. A polícia britânica não revelou a identidade das vítimas, mas o jornal The Times avança que se trata de Adelino Figueira de Farida, de 57 anos, e a mulher Laura, de 47 anos. A TVI avança também que as autoridades portuguesas já estão a par do sucedido e que estão também a acompanhar o caso. Ainda segundo a edição online do canal de Queluz, a secretaria de Estado das Comunidades adiantou ainda que, de momento, não fará comentários, uma vez que se trata de uma investigação judicial. Segundo a imprensa britânica as autoridades não estão à procura de nenhum suspeito adiantando que, ao que tudo indica, se tratará de três casos de homicídio e um de suicídio.