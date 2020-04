O aumento das vendas da vitamina C e D regista-se um pouco por todo o país inteiro, havendo mesmo uma farmácia na cidade do Porto com aumentos na ordem dos 200% e várias farmácias em Ovar, concelho do distrito de Aveiro, onde foi decretado cerco sanitário durante um mês (17 de março a 17 de abril), com as vendas a crescerem mais de 50%.

A Farmácia Barreiros, no Porto, a funcionar 24 horas por dia, durante todo o ano, indicou à Lusa que teve um crescimento de 200% em março e abril das vendas de vitamina C e D, face à média dos meses anteriores, explicando que a principal razão desse aumento se explica com o desejo dos clientes terem mais armas no sistema imunitário para combater a pandemia de covid-19.

Segundo a diretora da Farmácia Barreiros, Cláudia Barros, os pedidos dos utentes que querem estes dois suplementos vitamínicos chegam na sequência de “aconselhamento médico ou através do passa palavra”.

“O confinamento é igual a estarmos fechados em casa, sem exposição solar. Nem todas as pessoas têm a sorte de ter varandas e como tal a suplementação com Vitamina D surge nesse âmbito”, acrescentou a farmacêutica.

Em relação à vitamina C, Cláudia Barros explica que é um ótimo reforço na manutenção do normal funcionamento do sistema imunitário.

“Enquanto não há vacinas, teremos mesmo de prevenir”, acrescentou.

Na Farmácia Vasques, na cidade do Porto, o aumento de vendas das vitaminas C e D também se regista, principalmente de vitamina C, cujos aumentos são na ordem dos “50% no mês de março, em relação ao mês de fevereiro”, conta um dos farmacêuticos de serviço naquele estabelecimento.