"Esta criança, todos os dias, ao sair da escola, entra no Posto da GNR em Torres Novas, com o sonho de um dia vestir a farda e tornar-se militar da GNR", pode ler-se na publicação.

"No dia 10 de março, esse sonho ganhou um toque especial, a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial de Torres Novas preparou-lhe uma surpresa inesquecível. Ele teve a oportunidade de vestir uma farda, conhecer de perto os militares, os carros de patrulha e as fardas que tanto admira", é explicado.

Para a criança, "aquele momento foi mágico, consolidando ainda mais o seu desejo de seguir a carreira de militar da GNR".

A mãe do menino deixou também um comentário no Facebook para agradecer o gesto dos militares. "Como fico contente e realizada em ver todo o carinho e a atenção que foi dedicada ao meu filho neste dia, que para ele foi e será inesquecível".

"Ele tem uma admiração por todos da GNR - Comando Territorial de Santarém, é sempre bem recebido por quem ali está de serviço", escreveu ainda.

"O meu muito obrigada a todos os que de uma maneira singela e carinhosa fazem os dias ficarem melhores para o meu Bernardo, todas as tardes quando ali passa na Esquadra. Este dia irá ficar para sempre na sua memória", rematou.