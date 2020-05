Este valor, de acordo com a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) inclui um contributo financeiro no âmbito da iniciativa promovida pela Comissão Europeia “Resposta Global à COVID-19″, para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, diagnósticos e tratamentos.

“À data, os apoios da APIFARMA e das empresas farmacêuticas suas associadas totalizam 3.113.173 euros”, repartidos por várias rubricas, lê-se num comunicado em que se destaca uma verba de 1,1 milhões de euros para o Fundo de Apoio Financeiro “Todos Por Quem Cuida”, criado em conjunto com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, para compra de equipamento hospitalar, de proteção individual e outro material necessário a todos os profissionais que combatem a doença.

Está igualmente contemplado meio milhão de euros no âmbito da “Resposta Global à COVID-19″, iniciativa da Comissão Europeia que pretende acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, diagnósticos e tratamentos.

Para projetos e diversas entidades, entre as quais se incluem o Serviço Nacional de Saúde, autarquias, instituições de ensino e prestadores de saúde, foram destinados 958.000 euros.

É igualmente referenciado um “donativo da APIFARMA no valor de 40.000 mil euros à Associação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigação em Microbiologia (ADEIM) da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, destinado a material de diagnóstico, “possibilitando a realização de 3.000 análises e ensaios de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2″.