Numa carta enviada ao ministro da Saúde, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos antecipa dificuldades com a passagem de muitos profissionais de saúde para 35 horas de trabalho semanais a partir de 1 de julho e sugere que a entrada em vigor da medida seja prorrogada.

Os farmacêuticos preveem que, mesmo que se contrate, já hoje, os profissionais, não se vai a tempo de “acudir às falhas” que vão registar-se no início do próximo mês. Por isso, pede uma prorrogação do prazo para a medida entrar em vigor, de modo a permitir um “planeamento atempado”.

“Temos recebido, nos últimos dias, vários apelos à intervenção da Ordem (…), pois estará em causa a segurança dos doentes no que ao medicamento diz respeito. (…) No que concerne a recursos humanos, a situação vivida na maioria dos serviços farmacêuticos é tão grave que está posta em causa a segurança dos doentes”, refere a carta, a que a agência Lusa teve acesso.

A Ordem alude ao risco de ocorrência de “erros graves”, por cansaço, excesso de pressão, acumulação de funções e tarefas.

“Temos fundados receios de que possa acontecer alguma situação que coloque os doentes em risco, repito, e profissionais numa situação insustentável”, afirma a bastonária Ana Paula Martins.

A representante dos farmacêuticos ressalva que “não pretende gerar insegurança nos portugueses” nem criar factos políticos.

“O que queremos é que o Governo tenho consciência de que é preciso contratar recursos para garantir que a medida com que se comprometeu (alargamento [a outros trabalhadores] das 35 horas de trabalho semanal) não coloca em causa a segurança dos doentes”, indica a carta enviada ao ministro Adalberto Campos Fernandes.

Segundo a Ordem, a maioria dos serviços farmacêuticos dos hospitais públicos “está a reportar impactos na dispensa de medicamentos aos doentes em regime de ambulatório”, na validação e preparação de alguns fármacos e também no processo de distribuição de medicamentos.

“O alargamento em breve ao regime das 35 horas de trabalho semanal vai agravar o problema de base, há muito identificado, podendo comprometer a qualidade assistencial e com isso potenciar riscos de segurança dos doentes”, lê-se no documento remetido ao ministro e datado de quarta-feira, 20 de junho.

A bastonária dá exemplos de serviços em situação mais complexa. No norte do país, a assistência farmacêutica noturna “só existe no Centro Hospitalar de São João e Centro Hospitalar do Porto”.