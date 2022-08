Depois da corrida às bilheteiras — para alguns, com muita dificuldade em conseguir bilhete — os fãs dos Coldplay estão agora a apresentar reclamações devido a problemas ocorridos no processo.

No Portal da Queixa já foram registadas 68 reclamações dirigidas às bilheteiras. A See Tickets é a entidade com maior volume de queixas (43), segue-se a Ticketline (23) e a Worten (2).

Os problemas reportados são vários, entre eles problemas com o download e acesso aos bilhetes (See Tickets), bem como o tempo de espera nas filas virtuais (Ticketline). Há também quem aponte não ter tido prioridade na fila por ter mobilidade reduzida ou ainda a falta de bilhetes (Worten).

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados ontem à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio, e uma quarta data, a 21 de maio de 2023.