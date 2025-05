Canal de YouTube transforma fotografias históricas dos três pastorinhos em imagens com movimento, numa tentativa de criar um “portal sensorial para o passado”.

O fenómeno de animação de fotografias antigas não é exclusivo deste canal. Esta técnica expandiu-se nos últimos anos, proporcionando novas formas de interação com a história e com memórias coletivas ou pessoais.

Na prática, o projeto “Ressuscitando a História” utiliza inteligência artificial (IA) para transformar fotografias antigas em imagens com movimento, incluindo as de Lúcia, Francisco e Jacinta. As fotografias históricas, captadas há mais de um século, mostram agora os três a mexer-se , com expressões faciais e até a interagir entre si.

Um artigo do parceiro

