Em conferência de imprensa, questionado pelos jornalistas, D. António Marto referiu que "os cristãos têm levado a sério esta responsabilidade solidária uns pelos outros quanto à questão da saúde pública em comum".

"Às vezes costumo dizer que, para não ficarmos num processo meramente legal, que isto é um ato de amor ao próximo, é o respeito pelo outro", refletiu.

Numa referência aos festejos do SCP, D. António Marto afirmou que "constatamos estes fenómenos da psicologia de massa, em que as pessoas perdem o sentido da sua responsabilidade e não são capazes de respeitar estas regras de segurança".

"A nós compete-nos, pois, chamá-las a ter sempre presente esse sentido e a lamentar que ele não seja respeitado", apontou.

Admitindo que viu "algumas imagens", o cardeal frisou que "são as mesmas autoridades" que coordenam a segurança no Santuário, embora com diferenças.

"Aqui não é preciso trazer os corpos da polícia, da GNR. Em princípio acreditamos nessa responsabilidade pessoal. Lá, não sei o que aconteceu, deve ser perguntado às autoridades que lá estavam porquê que deixaram falhar essas regras de segurança. Estavam lá as forças de segurança, não sei porque é que não conseguiram que fossem respeitadas", rematou.