De todo o mundo para este lugar,

Partimos, voámos, chegámos aqui.

Com Maria, ensaiamos um sim.

Queremos servir, fazer a vontade

Do Pai, nosso Pai.

No início da celebração de 12 de maio, o coro do Santuário cantou o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, enquanto os símbolos desciam o recinto em procissão, carregados por jovens. À chegada à Capelinha das Aparições, fez-se silêncio. Depois, de forma espontânea, um grupo continuou a cantar o hino no meio da multidão. Ouviram-se palmas quando a cruz peregrina foi colocada de pé.

Todos vão ouvir a nossa voz,

Levantemos braços, há pressa no ar.

Jesus vive e não nos deixa sós:

Não mais deixaremos de amar.

Mas ao início da noite eram poucos os jovens que se viam no recinto do Santuário. Aqui e ali, uma camisola com o logótipo da JMJ, alguns escuteiros e algumas caras mais novas inseridas em grandes grupos de peregrinos.

Um dos jovens com camisola da JMJ segurava o telemóvel em modo selfie, junto à Basílica da Santíssima Trindade. Junto dele, outro elemento do grupo apressou-se a explicar o que estava a acontecer. "Vamos entrar em direto em minutos", referiu o padre Igor Oliveira, que se apresentou como um dos responsável pelos Dehonianos (Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus) na JMJ e do encontro mundial dos Dehonianos.

"Viemos a Fátima [acompanhar as celebrações],mas estamos sobretudo a transmitir em direto o terço que vamos fazer em línguas, a partir das 20h", dizia na altura ao SAPO24.

Quanto à presença de jovens da congregação, estavam presentes cerca de "20 ou 30 jovens, alguns com os seus grupos e outros a título pessoal". Mas na Jornada Mundial da Juventude vão ser muitos mais. "Estamos com uma boa adesão a nível de mobilização internacional. Praticamente já fechámos os números. Estamos com 350 participantes a nível mundial, o que é um número recorde face às outras jornadas realizadas até agora", adianta.

"Temos 20 países representados, sendo que alguns terão apenas um elemento a representá-los. Mas temos praticamente todos os continentes", completou.

"Hoje vimos com esta particularidade de prepararmos a JMJ e o encontro mundial de jovens Dehonianos", disse ainda.

Mais acima no recinto, um grupo de peregrinos descansava. Saíram de Lisboa no dia 8 de maio e chegaram a Fátima a 12. Acompanha-os Frei Pedro Perdigão. "Somos da Paróquia de S. Maximiliano, cerca de 50. Eles vêm sempre todos anos, há mais de 15. É a primeira vez que venho com eles, fui para lá há dois anos. Estive em Viseu e em Coimbra", conta ao SAPO24.

Sobre o caminho, resume: "Correu tudo bem. Havia algum calor, algumas bolhas, algum cansaço. Havia união: o peregrino ajuda-se — e cá chegámos".

Quanto à Jornada Mundial da Juventude, não tem dúvidas: "Vai ser uma invasão em Lisboa", diz entre risos. "Estamos a preparar-nos. A nossa zona é mesmo central, vamos ver. Os jovens estão a aderir, mas acho que nos vamos aperceber mesmo quando estiver a chegar a hora".

No grupo de peregrinos que chegou a pé há apenas um jovem. Leonor tem 19 anos e é a primeira vez que fez o caminho até Fátima. "Foi bom, um bocadinho duro, mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa", frisa.

"Vim para acompanhar a minha mãe, mas também porque já queria fazer esta peregrinação há muito tempo, só que nunca tive oportunidade e nunca pensei que fosse capaz. Então, como a minha mãe vinha, pensei 'é desta, e vou conseguir chegar até ao fim'", justifica.

Além disso, os quilómetros que fez foram também "uma forma de preparar a JMJ". Como? "Para nos encontrarmos com Maria e ver o caminho que ela também fez, toda a jornada que ela também passou".

Na paróquia, conta, "tem sido uma preparação muito grande". "Eu vou ser voluntária, temos feito muitas coisas para angariar dinheiro, para juntarmos os jovens das várias paróquias, e temos ido a encontros diocesanos. A minha paróquia juntou-se a outra, para conseguirmos acolher o máximo de peregrinos que conseguirmos, cerca de 1500. Tem sido muito interessante, muito divertido", conclui Leonor.

Peregrinos em força no Santuário

Já depois do terço, por volta das 22h30, enquanto a Imagem de Nossa Senhora e os símbolos da JMJ seguiam em procissão para o altar do recinto, o Santuário anunciou que foram fechados os túneis e as escadas de acesso, devido ao número de peregrinos.

Assim, prevê-se que estejam presentes 230 mil pessoas — mais do que em 2019, antes da pandemia. Neste momento, o acesso faz-se apenas pelo topo norte, ou seja, pela Basílica da Santíssima Trindade.