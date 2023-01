O Santuário de Fátima já está a preparar a visita do Papa, que se desloca à Cova da Iria em agosto, embora ainda não haja data confirmada para tal.

Ao SAPO24, Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário, afirma que todos estão “naturalmente ansiosos por fazer a festa com o Papa, de novo, em Fátima, seis anos depois dele ter estado na Cova da Iria, onde canonizou os dois primeiros santos de Fátima [Francisco e Jacinta], que são hoje uma inspiração para os jovens, pelo seu testemunho de entrega”.

“Queremos que tudo corra bem, cientes de que a visita do Papa a Fátima trará ao Santuário milhares de peregrinos, entre jovens e menos jovens. A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é no verão e é no verão que Fátima se enche também de peregrinos portugueses e estrangeiros, mas sobretudo portugueses da diáspora”, aponta.

A esse propósito, fica a questão que se tem levantado a propósito do recinto e, especificamente, da construção de um palco no valor de mais de 5 milhões de euros em Lisboa. O Santuário poderia receber a JMJ?

“Fátima tem limitações e não seria, nem do ponto de vista da capacidade do recinto, nem do ponto de vista logístico, possível fazer uma Jornada Mundial da Juventude no Santuário de Fátima”, afirma Carmo Rodeia.

“Estamos habituados a receber multidões - entre 2010 e 2020 estabilizamos o número anual de peregrinos entre os 6 e os 6,5 milhões -, mas nunca conseguimos num só dia ter os números que uma Jornada Mundial da Juventude mobiliza e, em particular, os números que a organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa equaciona para a semana de 1 a 6 de agosto”, garante.

Todavia, o Santuário sabe que “muitos dos jovens que se deslocarão a Lisboa certamente pararão em Fátima, antes, na pré, ou depois, na pós-jornada”.

“Estamos a preparar-nos para isso, de forma a podermos acolhê-los em segurança e com conforto, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista espiritual, sobretudo”, acrescenta.

Por outro lado, Fátima também vai até à capital na semana da Jornada. "Em Lisboa, no centro da Cidade, no contexto do Festival Jovem, a organização da JMJ solicitou ao Santuário uma exposição para os jovens. O objetivo é dar a conhecer Fátima e proporcionar, de algum modo, a experiência do Santuário. Respondendo a essa solicitação, estamos a preparar uma exposição interativa, que poderá ser visitada nos dias da Jornada, no centro da cidade de Lisboa", adianta Carmo Rodeia.

Como é que o Santuário vai acolher os jovens peregrinos?

Em Fátima, o trabalho de preparação iniciou-se logo no final de 2020, com um triénio pastoral com o tema ‘Como Maria, portadores da alegria e do amor’.

“Este triénio teve, desde o início, como horizonte a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, em agosto de 2023. A formulação deste tema inspirou-se nas palavras do Papa Francisco que, ao anunciar o tema da Jornada, em 2019 – ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ –, exortou os jovens: ‘Como Maria e junto a ela sejam todos os dias portadores da sua alegria e do seu amor’. Foi a partir desta exortação que definimos o tema deste triénio”, explicou a diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário.

Desta forma, “a Jornada Mundial da Juventude marcará a vida do Santuário ao longo deste novo ano pastoral. Por um lado, teremos o Papa em Fátima, no decurso da Jornada, como o próprio já disse e reafirmou. Embora não se saiba a data em concreto, sabemos que virá durante o período da Jornada Mundial da Juventude e, por isso, juntamos à festa dos jovens em Lisboa a festa de todo o mundo em Fátima”, adianta.

Carmo Rodeia salienta ainda que “o próprio Santuário está a preparar-se para acolher os muitíssimos jovens” que vão visitar a Cova da Iria “por ocasião da Jornada Mundial da Juventude”.

“Queremos sublinhar o sentido da peregrinação e por isso criámos seis caminhos para chegar a Fátima a pé, para os jovens que queiram fazer uma peregrinação a pé a Fátima”, refere Carmo Rodeia.

Assim, estão previstos percursos “com distâncias que variam entre um máximo de 15 km e um mínimo de 5 km”, a saber:

Caminho com Santa Jacinta Marto, a partir da Igreja de Nossa Senhora da Piedade (Ourém), 12 km;

Caminho com São Francisco Marto, a partir da Capela de Nossa Senhora do Monte (Leiria), 12 km;

Caminho com o Anjo da Paz, a partir da Capela de Nossa Senhora da Ortiga (Fátima), 5,5 km;

Caminho com a Senhora do Rosário, a partir da Igreja de Paroquial de São Mamede (S. Mamede), 5 km;

Caminho com a Irmã Lúcia de Jesus, a partir da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção (Minde), 15 km;

Caminho com o Imaculado Coração de Maria, a partir da Igreja de Santa Quitéria (Chainça), 6,2 km.

Segundo o Santuário, “estes itinerários estão devidamente assinalados e permitem aos jovens fazer a experiência da peregrinação a pé a Fátima, tão característica” da Cova da Iria.

Além disso, “o Santuário está, também, a preparar workshops e diversas propostas de reflexão e oração, em formato de itinerário do peregrino, com esquemas de oração e vivência espiritual de Fátima, que se destinarão a todos os jovens que pretendem visitar Fátima durante o período que precede e que se seguirá à JMJ em Lisboa”.

“Estes diversos itinerários terão como eixo comum o círio pascal da Capelinha das Aparições e contemplarão as aparições de Fátima, a espiritualidade dos Pastorinhos e os diversos espaços do Santuário”, frisa Carmo Rodeia.

Já no próximo mês de maio, na peregrinação de 12 e 13, o Santuário vai contar "com a presença dos símbolos da JMJ que estão na diocese de Leiria-Fátima" e que "serão integrados nas celebrações da Cova da Iria". "Será um momento para chamar a atenção para este grande acontecimento eclesial mundial", diz.

Logo depois dessa data, Fátima está também "a preparar, em parceria com outras entidades, uma 'Aldeia Jovem' para acolher os grupos e que funcionará, sobretudo, no período que antecede a Jornada, a partir de 27 de julho, e até 11 de agosto, para os grupos que só visitarem a Cova da Iria depois do encerramento da Jornada em Lisboa".

"Terá um espaço de acantonamento e de acampamento onde os jovens poderão pernoitar, tomar as refeições e refrescar-se. O nosso objetivo é acolher bem os jovens que vêm participar na JMJ, e que antes ou depois queiram passar por Fátima", explica.

Contudo, "naturalmente que nos dias da Jornada, particularmente no fim de semana com os eventos principais, também Fátima estará de olhos postos em Lisboa, onde o Papa estará", remata Carmo Rodeia.