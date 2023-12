A propósito do Dia Internacional do Voluntário, ontem celebrado, foi lançada uma app associada ao Cartão de Voluntário, que "permite o registo de todos quantos praticam voluntariado, a contabilização das horas que dedicam a causas e ainda garante vantagens para as Organizações com as quais colaboram", é referido em comunicado.

"Pessoas extraordinárias merecem um cartão extraordinário", refere a campanha, que pretende mostrar que, com esta funcionalidade, "o tempo dos voluntários passa a ser duplamente valorizado e contabilizado".

"Para além de registar todas as horas dedicadas ao voluntariado, esta nova aplicação vai permitir que o número de horas de voluntariado seja convertido em pontos que revertem para as entidades sem fins lucrativos e que poderão ser trocados por benefícios e descontos oferecidos por empresas da área da energia, da distribuição alimentar, das telecomunicações e outras que adiram ao projeto", é explicado.

Para utilizar a aplicação tem apenas de ter mais de 15 anos e descarregá-la no Google Play. O tempo disponibilizado em voluntariado é registado "através de um QR Code disponível nos locais onde irão realizar ações de trabalho voluntário".

Além disso, "a app está ligada ao portal do voluntário, que inclui uma área pessoal na qual os voluntários podem consultar o seu percurso de voluntariado e obter declarações que atestem a sua participação nas diversas iniciativas. O portal terá também uma área dedicada às Organizações Promotoras, que podem fazer registo dos seus voluntários e ter conhecimento das horas de trabalho recebidas".

Quanto à aplicação em si, esta "é uma iniciativa da ENTRAJUDA, em parceria com a CASES-Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e a CPV-Confederação Portuguesa do Voluntariado, com tecnologia desenvolvida pela INCM-Imprensa Nacional Casa da Moeda, com apoio da Outsystems, da DNS.pt e da AKT".