Imagens transmitidas pela imprensa local mostraram armas de fogo a ser apreendidas na mansão de Paul em Calabasas, perto de Los Angeles, após buscas que duraram várias horas e envolveram uma equipa de choque da polícia, a SWAT.

"Um mandato de busca foi executado na casa de Jake em Calabasas esta manhã, enquanto Jake estava fora do estado", declarou o advogado Richard Schonfeld em declaração à AFP.

Paul, que tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube e já explorou carreiras no cinema, na música e até no boxe profissional, foi recentemente apanhado a roubar num vídeo, assaltando lojas no Arizona durante um protesto antiracismo, em maio.

O influenciador foi acusado de invasão de propriedade privada e de participar em assembleias ilegais, mas declarou-se inocente. As acusações iniciais foram retiradas para permitir uma investigação penal federal.