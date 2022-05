Depois de o médio do Wolverhampton Rúben Neves, um antigo ‘capitão’ enquanto adolescente dos ‘dragões’, ter celebrado o título, na rede social Twitter, outro antigo jogador, o avançado do Frankfurt Gonçalo Paciência, juntou-se ao ‘cântico virtual’.

Campeão europeu em 2004, o antigo médio ofensivo Deco festejou o título, enquanto outro médio, Sérgio Oliveira, também escreveu “parabéns” ao clube que representou até janeiro, e que o emprestou então à Roma.

O médio, de resto, faz parte de um passado tão recente que participou na conquista deste campeonato, enquanto do México chegaram festejos do antigo lateral Miguel Layún, também ele um antigo campeão, e que vestiu os filhos com camisolas do FC Porto.

Outras figuras que lembraram as passagens pelo clube, regozijando-se com o título, incluem o avançado brasileiro Tiquinho Soares, também ele campeão, mas pelos gregos do Olympiacos, que junta a dois títulos ganhos pelos portistas.

“Parabéns meu Porto, parabéns a todos os adeptos”, escreveu no Twitter o médio espanhol Óliver Torres, agora ao serviço do Sevilha, juntando-se a uma ‘multidão’ que usou as redes sociais para estas mensagens, como o antigo guarda-redes Iker Casillas e o defesa uruguaio Fucile.

Longe dos relvados, mas ainda assim uma figura associada aos portistas, o criador do Football Leaks Rui Pinto festejou a conquista.

“Um desfecho justíssimo para uma equipa que apesar de algumas contrariedades fez do foco e da união as suas armas”, escreveu, também na rede social Twitter.

Para o conhecido adepto dos ‘dragões’, de 33 anos, o título “é inteiramente” de jogadores e equipa técnica, num “dia de celebração”.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos ‘azuis e brancos’.

Os 'dragões' passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que já não pode alcançar o FC Porto.