“Não posso concordar. Fechar a urgência ou é feito num contexto de revisão e poderá fazer sentido, ou é feito em desespero de causa, que é o que está a acontecer. Não é uma boa solução”, frisou à Lusa o pediatra.

Devido à falta de especialistas, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou na quinta-feira que o serviço de Urgência Pediátrica do Garcia de Orta (concelho de Almada, no distrito de Setúbal) vai passar a fechar à noite a partir de segunda-feira, reconhecendo que “não é a solução ideal”, mas a que garante “mais segurança” para os utentes.

Atualmente o médico continua em funções no Garcia de Orta, mas, no final do ano passado, demitiu-se do cargo de diretor porque estava “cansado de promessas” de contratação de novos profissionais que nunca chegaram, segundo declarações à Lusa, em março.

“Há um ano esta situação era completamente evidente que ia acontecer”, apontou hoje o pediatra, acrescentando que a anterior administração, liderada por Daniel Ferro, “negou um problema sério que se foi agravando ao longo do tempo”.

Pelo contrário, na visão de Anselmo Costa, o atual conselho de administração, presidido por Luís Amaro, “teve uma postura completamente diferente”, admitindo o problema.

“Quando não se tem ovos, não se fazem omeletes e nós estamos há muito tempo sem ovos. O que está a acontecer não é bom, mas é aquilo que tem de ser. A menos que as pessoas trabalhem 24 horas sobre 24 horas, é evidente que não era possível manter uma urgência aberta”, explicou.