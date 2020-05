“Da parte do ministro foi assumido o compromisso de que irá promover uma reunião específica sobre a matéria para se debater todo este processo e recolher todas as propostas sindicais”, lê-se no documento.

A Fectrans levantou ainda questões relativas à retoma da atividade no setor ferroviário, nomeadamente no que se refere aos equipamentos de proteção e à exigência que é feita nalguns serviços de os trabalhadores desinfetarem as máscaras de proteção.

Adicionalmente, foi abordada a admissão de trabalhadores nas áreas operacionais das empresas e o compromisso do Governo para que após a saída de um trabalhador para a reforma seja admitido outro para o mesmo local de trabalho.

Já no que se refere às escolas de condição, a Fectrans propôs que o ministério convocasse reuniões com todas as partes envolvidas no setor para discutir as “medidas necessárias para disciplinar o setor, promover regras de trabalho iguais e salvaguardar os trabalhadores como elemento central da atividade”.