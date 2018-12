"Finalizado que está o processo de negociação e votação do OE2019, a FESAP não pode deixar de condenar a forma como essa negociação foi conduzida pelo Governo no que respeita às matérias relacionadas com a Administração Pública", afirmou a FESAP numa resolução aprovada em Assembleia Geral.

A estrutura sindical, filiada na UGT, criticou a falta de negociação com os sindicatos do setor e salientou que "os trabalhadores da Administração Pública continuam hoje sem saber se terão aumentos salariais e, a terem, qual será o seu valor".

O secretário-geral da FESAP, José Abraão, disse à agência Lusa que o Governo privilegiou o diálogo com os partidos políticos em prejuízo da negociação sindical, relegando para segundo plano as organizações sindicais e a negociação coletiva, à revelia do que a lei estipula quanto à forma como deve desenvolver-se o processo de negociação geral anual para a Administração Pública.