Relativamente ao próximo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), a Federação das Pescas defende “um modelo mais ajustado às características da pesca nos Açores”, que responda “a uma efetiva possibilidade para a modernização da frota e menos burocratizado no apoio aos projetos de investimento”.

“A carga burocrática exigida por Bruxelas inviabiliza o apoio a muitos projetos na pesca artesanal, não considera as características da pequena pesca e “deita por terra” perspetivas de investimento na frota açoriana”, sublinha o presidente da Federação das Pescas, no comunicado.

Ainda relativamente às possibilidades de pesca ao Alfonsim e Imperador, a Federação das Pescas dos Açores diz ter defendido “o aumento da quota para estas espécies”, dada “a boa gestão que se tem feito” e “às medidas implementadas na região (o aumento do tamanho mínimo de captura, o aumento do tamanho do anzol, a limitação de capturas por embarcação), medidas que se “têm traduzido em evidencias na melhoria dos stocks”.

Na ordem de trabalhos estiveram ainda as AMPs (as Áreas Marinhas Protegidas) e o novo Regime Jurídico da Atividade Profissional dos Marítimos e, no que diz respeito a estas duas matérias, a Federação alerta para “a importância em garantir um envolvimento ativo do setor produtivo”, alegando que “só assim se poderá acautelar eventuais impactos sociais negativos e garantir o exercício da atividade da pesca com futuro”.

A Federação destaca ainda a forma “atenta e empenhada” que o ministro do Mar “dedicou ao setor associativo da pesca nos Açores” e por se ter “comprometido a analisar as propostas apresentadas, de forma a resolver situações determinantes para os interesses do setor das pescas” no arquipélago açoriano.