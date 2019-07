De acordo com a resolução da justiça federativa, os encontros têm de disputar-se no sábado e no domingo, salvo autorização em contrário por parte da RFEF, sendo permitido à Liga de clubes que decida apenas sobre os horários dos encontros.

Apesar da decisão da federação, a reformulação do calendário das três rondas iniciais do campeonato é ainda provisória, uma vez que será a justiça civil a tomar uma decisão final sobre aquela matéria, devendo pronunciar-se em 7 de agosto.