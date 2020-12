Em declarações à agência Lusa, o presidente da FNAJ, Tiago Rego, explicou que a iniciativa “Vamos salvar o futuro — Sê o herói desta causa” pretende consciencializar os jovens a “agirem com maior contenção e segurança” neste período de férias para que no futuro possam voltar a ter “uma vida plena”.

“Temos de dizer aos jovens que se, em 2021, querem ir de férias com amigos, ir aos festivais de verão, fazer piqueniques então esta é a altura de serem cautelosos para poderem ter no futuro a dita normalidade e tranquilidade”, afirmou.

Segundo Tiago Rego, o intuito da iniciativa é que os jovens possam partilhar a mensagem com os colegas, mas também com as suas famílias.

“Pretendemos criar uma consciência coletiva, que os jovens já têm demonstrado, mas que nós enquanto entidade que trabalhamos com e para jovens, voltamos a reforçar e a sair uma vez mais à rua”, acrescentou.

Nesse sentido, a iniciativa, que surge no âmbito da campanha nacional “Des/Confinar Jovem”, vai passar na quinta-feira por mais de 18 escolas portuguesas e sensibilizar os jovens para a adoção de comportamentos seguros no âmbito da pandemia da covid-19.

“Temos de consciencializar os jovens que neste período de férias de Natal e reuniões de Ano Novo podem manter um comportamento dentro da normalidade naquilo que respeita à socialização, mas não podem descurar as regras de segurança”, afirmou Tiago Rego, acrescentando que na iniciativa vai procurar abordar as regras fundamentais de higiene e segurança.

Paralelamente vai abordar temas como a lavagem das máscaras comunitárias, a atualização de sintomas e o descarte das máscaras sociais.

A iniciativa vai ser levada a cabo também por jovens das federações distritais juvenis e associações de estudantes.

Portugal contabiliza pelo menos 5.733 mortos associados à covid-19 em 353.576 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.