Numa nota de imprensa, o Município de Leiria informa que a feira funcionará em recinto fechado, com três pontos de entrada e de saída, e que o espaço fica sujeito a uma lotação máxima de 1.000 clientes.

A circulação das pessoas será feita em ruas de sentido único, de acordo com a sinalética instalada no local.

A autarquia alerta que deverá ser mantida uma distância mínima de dois metros entre as pessoas que se encontram dentro do recinto da feira, incluindo entre os consumidores e os vendedores.

O atendimento deverá ser limitado a um consumidor de cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança.

Entre as medidas a adotar, destaca-se ainda a obrigatoriedade de distanciamento entre lugares de venda, existindo obrigação de desinfeção das mãos nas entradas do recinto e uso obrigatório de equipamento de proteção individual.

"O reinício da atividade da feira está envolto numa grande expectativa. Foram criadas todas as condições de segurança para que esta reabertura garanta um regresso saudável e seguro para todos os intervenientes. Contamos com a especial compreensão dos munícipes e visitantes nesta fase que é ainda de grande cuidado”, afirma a vereadora do Desenvolvimento Económico do Município de Leiria, Catarina Louro, citada na nota de imprensa.

Na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, a Feira realiza-se a partir do dia 07 de junho.

