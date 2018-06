A edição deste ano da Feira de S. João, que abre as portas na sexta-feira em Évora, "cruza-se" com as comemorações do 66.º aniversário da Força Aérea Portuguesa (FAP), que se realizam na cidade alentejana.

"A FAP escolheu Évora para as comemorações do seu aniversário e o programa vai decorrer em paralelo e cruzado com o da feira", destacou hoje o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

O autarca considerou que esta é "a principal novidade" da edição deste ano da Feira de S. João, uma das mais tradicionais que se realiza no Alentejo e que decorre até 01 de julho no Rossio de S. Brás, às "portas" do centro histórico de Évora.

"Foi possível contar com a colaboração da FAP para um conjunto de exposições e de iniciativas que vão ser motivo de grande atratividade e de grande interesse na feira", congratulou-se Carlos Pinto de Sá.

Do programa das comemorações do aniversário da FAP, que se realizam nos dias 30 deste mês e 01 de julho, constam uma cerimónia militar, um concerto pela Banda da Força Aérea e um Festival Aéreo no aeródromo municipal, além de uma exposição de aeronaves.

Quanto à edição 2018 da Feira de S. João, o presidente do município indicou que foram introduzidas "alterações no ordenamento" do certame para "refrescar a planta habitual" e "adequar os espaços a cada um dos setores".

Pinto de Sá assinalou que, entre outras alterações, o espaço da juventude e desporto será deslocado para uma zona mais central da feira, contando com um ecrã gigante que vai transmitir os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol.

Quanto ao cartaz musical, a Feira de S. João, subordinada ao tema "A Paz e os 100 anos do Armistício", vai contar com as atuações dos ÁTOA, Samuel Úria e Daniel Catarino, Carminho, Linda Martini e Virgem Suta, entre outros.

O dia de abertura será marcado pela apresentação do espetáculo "Évora pela Paz", às 19:30, no Jardim Público, e que terá como protagonistas cerca de 400 alunos, encarregados de educação, educadores e auxiliares.

No Dia de S. João (domingo), o destaque vai para um desfile de marchas populares e para o Grande Prémio de Atletismo de S. João, enquanto o Dia da Cidade (S. Pedro), dia 29, terá como ponto alto as cerimónias oficiais da data nos Paços do Concelho.

Além de mostras de atividades económicas, o certame inclui iniciativas no parque infantil e no espaço do Centro de Desenvolvimento Agropecuário de Évora e uma exposição dedicada aos 100 anos do armistício.

Criada por alvará de D. Sebastião, a feira realizou-se pela primeira vez a 24 de junho de 1569.