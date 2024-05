Na apresentação da edição deste ano da FNA, realizada hoje em conferência de imprensa, Luís Mira, administrador do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que promove o certame, salientou que a pecuária extensiva “ocupa 64% da superfície agrícola útil em território nacional” e apresenta-se como uma “atividade rentável e sustentável” cada vez mais importante no mundo rural português.

“O objetivo da escolha deste tema é chamar a atenção dos cidadãos portugueses, dos políticos e do setor para a importância da pecuária extensiva (…). É uma atividade determinante para a sustentabilidade do país e para a preservação dos espaços rurais”, disse o também secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

Para Luís Mira, esta atividade permite “uma melhor gestão do território agrícola” e apresenta várias vantagens como a preservação das raças autóctones e o “incremento qualitativo dos produtos provenientes dos animais de pasto”.

“Esta atividade oferece novas soluções para melhorar o pastoreio, adaptadas às alterações climáticas e queremos transmitir essa mensagem: De que há novas formas de alterar significativamente a forma como se faz o pastoreio em Portugal”, disse.

A edição de 2024 foi pensada para celebrar os 70 anos da Feira do Ribatejo, o 60.º aniversário da Feira Nacional da Agricultura e os 30 anos de atividade do CNEMA.

Para o efeito, e com o objetivo de dar as “boas-vindas” aos visitantes, o grande átrio de acesso ao edifício vai exibir uma exposição retrospetiva sobre o percurso histórico deste evento, recorrendo a fotografias de época, cartazes das várias edições e um documentário que retrata a evolução da feira nos últimos 50 anos.

A FNA será inaugurada no dia 08 de junho pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria Graça Carvalho.

No ano anterior, a organização optou por não convidar qualquer membro do Governo, numa manifestação de descontentamento face às políticas implementadas para o setor.

Contudo, Luís Mira expressa agora um sentimento de “esperança” com o novo executivo, na expectativa de que sejam criadas “condições para que a agricultura portuguesa possa crescer, exportar mais e tornar-se mais sustentável”.

Nos Claustros, um dos espaços mais emblemáticos do CNEMA, vão estar presentes Associações de Raças Autóctones e empresas ligadas à Pecuária que irão dinamizar iniciativas relacionadas com o setor.

Uma das grandes novidades na edição deste ano diz respeito à criação de um espaço exclusivamente dedicado aos mais novos, com o objetivo de ensinar às novas gerações a importância do setor agropecuário através de uma série de atividades educativas sobre a agricultura, a alimentação e o equilíbrio do meio ambiente.

Intitulando-se como um “evento cada vez mais amigo do ambiente”, o certame vai disponibilizar copos reutilizáveis, ecopontos para reciclagem, uma estação com painéis solares para carregamento de telefones e um serviço gratuito de autocarros elétricos que fará a ligação entre a cidade e o CNEMA.

Também ao nível do ambiente, a FNA, em parceria com a Repsol, contará com carros de serviço que serão abastecidos com combustíveis 100% renováveis, que possibilitará “uma redução significativa da pegada de carbono de até 90%.”

Na vertente das conferências e debates, Luís Mira destacou o ciclo alusivo à “Pecuária Extensiva de Sequeiro” a acontecer nos dias 11, 12 e 13 de junho, havendo ainda várias iniciativas sobre a evolução tecnológica e a digitalização da agricultura.

A Nave volta a acolher o “Prazer de provar”, uma iniciativa que tem como objetivo colocar à disposição dos visitantes uma “variedade ampla de produtos” como azeite, vinhos, queijos, enchidos, entre outros, com ações de cozinha ao vivo e provas de produtos, além do habitual espaço dedicado ao Programa “Portugal Sou Eu”.

A nave B vai ter um espaço dedicado às organizações do setor e à exposição de equipamentos e serviços para a agricultura e a nave C vai acolher uma exibição de artesanato.

Entre os espetáculos musicais, a organização destaca os concertos com Excesso (dia 08), Quatro e Meia (dia 09), Diogo Piçarra (dia 14) e Davis Antunes (dia 15).

O dia 14 de junho é dedicado ao Município de Santarém, com a câmara a oferecer bilhetes aos moradores do concelho e a realizar várias iniciativas ao longo do dia com várias atuações de grupos e bandas musicais, espetáculos de acordeão, danças com ranchos folclóricos, malabarismos, ginástica, entre outros.