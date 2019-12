“Aquilo que foi feito até agora permite-nos constatar que a rede pública tem condições para albergar mais salas de jardim-de-infância, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos físicos. Se isto não acontece é porque o Ministério da Educação (ME) impede”, acrescentou.

Disse, por exemplo, que para uma criança considerada condicional – nascida entre 15 de setembro e 31 de dezembro e que completa os três anos já a frequentar o pré-escolar – atribuir-lhe uma vaga implicar abrir uma nova sala no jardim-de-infância, isso não acontece.

“Isto leva a que efetivamente aquilo que deveria ser a aposta do ME e do Governo numa rede pública não esteja a ser considerado”, disse Júlia Vale.

A dirigente referiu também que a Fenprof questionou oficialmente o Ministério da Educação sobre a abertura anunciada de mais 40 a 50 jardins-de-infância para saber onde e quando iriam abrir.

“Até hoje estamos sem resposta”, disse.

Para Júlia Vale, “se existisse vontade política a rede pública de jardins-de-infância seria muito maior”.

“Não há vontade política para o fazerem, preferem canalizar o investimento para a rede solidária e privada do que assumir mais salas a nível da rede pública, não porque não tenham efetivamente recursos humanos. Se não recebem é porque não têm autorização do Ministério da Educação e do poder político”, disse a dirigente sindical.

Mário Nogueira lembrou declarações do primeiro-ministro sobre o pré-escolar, na anterior legislatura, quando foram cortados os contratos de associação com os colégios privados para o ensino básico e secundário, dizendo que os setores solidário e privado seriam compensados com a universalização do pré-escolar.

O secretário-geral disse que o Governo “se comprometeu com essas entidades”, mas que “num quadro de expansão da rede a aposta deve ser o [setor] público”.