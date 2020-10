De acordo com um comunicado publicado no seu website oficial, a FENPROF atualizou hoje o seu mapa para sinalizar as situações onde já surgiram casos Covid-19, listando 122 estabelecimentos de educação e ensino públicos e privados "em que se detetaram casos positivos em alunos, docentes e/ou trabalhadores não docentes".

Segundo a FENPROF, os estabelecimentos estão distribuídos por 66 municípios, sendo 106 públicos e 16 privados. Estes, porém, são apenas aqueles que a organização apurou, considerando que "será, seguramente, superior o número de estabelecimentos afetados".

A maioria dos estabelecimentos “ainda tem casos ativos”, ou seja, haverá pelo menos 61 surtos em escolas, segundo informação avançada hoje pela Fenprof, que põe em causa os dados avançados pela Diretora-Geral da Saúde que, na quarta-feira, disse existirem 23 surtos.

A lista divulgada hoje pela Fenprof apresenta escolas de Bragança a Vila Real de Santo António, passando pelo Porto, com sete escolas identificadas, Coimbra e Lisboa, ambas com seis, ou Mafra, com cinco estabelecimentos de ensino onde terão sido registados casos de covid-19.

Em Braga, por exemplo, são listadas cinco escolas públicas e uma privada: E.B. Maria II, EB1 de São Mamede, Colégio Luso Internacional de Braga, EB de Lamaçães e a EB de Tenões.

“Nestes 122 estabelecimentos, a maioria ainda com casos ativos, o número de infetados é superior a um (1), pelo que se estranham as contas da DGS, que apenas identifica 23 surtos em escolas do país, pois parecem não respeitar o que dispõe o documento “Referencial para as escolas 2020””, alerta a Fenprof.

A federação voltou hoje a pedir ao Ministério da Educação a lista de estabelecimentos em que já houve ou existem casos assim como os procedimentos que estão a ser ou foram adotados em cada um deles.

A estrutura sindical lembra que a tutela tem 10 dias para responder e que avançará para tribunal caso passe o prazo estipulado sem que o ministério tenha dado qualquer informação.

A Fenprof voltou hoje a criticar a forma como as autoridades estão a lidar com a pandemia, lembrando que existem medidas distintas entre escolas mas que, por norma, a pessoa infetada é colocada em isolamento profilático. No entanto, “todos os que, com ela, partilharam espaços continuam a deslocar-se às escolas, sem que seja realizado qualquer teste”.

Já na quinta-feira, o secretário-geral da Fenprof tinha lamentando o facto de se fazerem poucos testes de despistagem, recordando que os jovens são muitas vezes assintomáticos: “Quando surgem casos de Covid-19, a norma tem sido a não-realização de testes, pedindo-se, apenas, a que cada um esteja atento à eventualidade de serem desenvolvidos sintomas sugestivos de estar infetado”.

A Fenprof lembra que mesmo quando os professores têm turmas a cumprir quarentena, estes “têm de se manter ao serviço sem realizarem qualquer teste”.

A Fenprof volta por isso a exigir ao ministério que sejam adotados procedimentos padronizados em todos os concelhos do país e que sejam realizados testes sempre que surjam situações de covid-19 nas escolas.

Veja a lista completa de estabelecimentos:

Bragança:

AE Emídio Garcia

Vila Real:

AE Diogo Cão (EB do Prado, Ferreiros)

Valença:

AE Muralhas do Minho

Monção:

AE de Monção

Ponte de Lima:

AE António Feijó

Viana do Castelo:

AE Monte da Ola; AE de Paredes de Coura; AE Santa Maria Maior; AE de Monserrate

Braga:

AE D. Maria II; EB1 de São Mamede; Colégio Luso Internacional de Braga; EB de Lamaçães; EB de Tenões

Famalicão:

EB de Gavião

Guimarães:

Escola Secundária Francisco de Holanda; EB 2.3 Egas Moniz; EB 2.3 Caldas das Taipas

Barcelos:

EB 2.3 Abel Varzim; Centro Infantil de Barcelos

Felgueiras:

Centro Escolar da Lixa; Escola Secundária da Lixa

Lousada:

Centro Escolar de Lustosa; EB 2.3/S de Lustosa; Escola Secundária de Lousada

Lourosa:

JI de Fonte Seca; EB1 de Fonte Seca

Marco de Canavezes:

Jardim de Infância de Alpendurada

Santo Tirso:

AE D. Dinis

Póvoa de Varzim:

Centro Social Bonitos de Amorim; Colégio de Amorim

Vila do Conde:

AE Frei João; AE D​. Afonso Sanches

Porto:

Colégio Eurythmia; Liceu Francês; Colégio de Nossa Senhora do Rosário; Escola Secundária Clara de Resende; Escola Secundária Carolina Michaellis; Escola Secundária Garcia da Orta; Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (Valadares)

Vila Nova de Gaia:

EB 2.3 Teixeira Lopes; AE de Canelas; AE da Madalena (EB Marmoiral); EB Dr. Costa Matos

Vizela:

EB de Caldas de Vizela

Matosinhos:

Escola Secundária da Senhora da Hora; Escola Secundária da Boa Nova

Valongo:

AE Vallis Longus; Escola do Calvário

Gondomar:

Colégio Paulo VI

Espinho:

JI da EB1 n.º 3

Aveiro:

EB 2.3 Rio Novo do Príncipe (Cacia)

Penedono:

EB 2.3 de Penedono

Cinfães:

EB 2.3 de Cinfães

Viseu:

Escola Secundária de Viriato

Vila Nova de Paiva:

AE de Vila Nova de Paiva; JI de Vila Cova à Coelheira

Guarda:

Escola Secundária Afonso de Albuquerque

Seia:

AE de Seia

Trancoso:

AE de Trancoso

Aguiar da Beira:

AE de Aguiar da Beira

Belmonte:

EB Pedro Álvares Cabral

Covilhã:

Escola Secundária Frei Heitor Pinto; Escola Secundária Campos Melo

Castelo Branco:

Escola Secundária Nun’Álvares

Fundão:

Escola Secundária do Fundão

Coimbra:

EB1 Solum Sul; Escola Secundária da Quinta das Flores; Escola Secundária Jaime Cortesão; Centro de Bem-Estar Infantil do Movimento de Casais de Santa Maria; AE Rainha Santa Isabel (EB1 de Sargento-Mor); Escola Secundária Avelar Brotero

Cantanhede:

EB 2.3 de Cantanhede

Lousã:

EB2 da Lousã

Leiria:

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira; EB2.3 D. Dinis; Escola Profissional de Leira

Santarém:

AE Ginestal Machado; AE Alexandre Herculano; JI de Gançaria

Entroncamento:

JI da Zona Verde; Escola Secundária do Entroncamento

Tomar:

Escola Secundária Jácome Ratton

Torres Novas:

EB1 de Santa Maria

Ourém:

Escola Secundária de Ourém

Lisboa:

Colégio do Planalto; EB1/JI das Laranjeiras; Escola Alemã; Colégio Mira Rio; AE das Olaias (JI do Armador); Escola Artística António Arroio

Loures:

EB Luís Sttau Monteiro; Colégio Bartolomeu Dias (Santa Iria de Azoia)

Mafra:

JI de Venda do Pinheiro; EB2.3 de Venda do Pinheiro; AE Bento Franco (Ericeira); AE Armando Lucena (Malveira); EB Dr. Sanches de Brito

Cascais:

St. Julian’s School (Carcavelos); Colégio Marista (Carcavelos)

Sintra:

Escola Secundária de Leal da Câmara (Rio de Mouro); AE Miguel Torga

Almada:

Escola Secundária Anselmo Andrade

Palmela:

Escola Secundária de Palmela

Sesimbra:

EB 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho

Setúbal:

EB 1.2 Brejoeira; EB 22.3 José Maria dos Santos

Portalegre:

Escola Secundária Mouzinho da Silveira

Castelo de Vide:

JI do AE de Castelo de Vide

Cuba:

AE de Cuba

Faro:

Escola Secundária Pinheiro e Rosa; EB 2.3 Afonso III; AE João de Deus

Portimão:

AE Eng. Nuno Mergulhão; AE Poeta António Aleixo; EB Coca Maravilhas

Lagos:

JI da Ameixeira (AE Gil Eanes)

Loulé:

Creche da Fundação António Aleixo (Quarteira)

Olhão:

JI de Moncarapacho

Tavira:

Escola Secundária Jorge Augusto Correia

Castro Marim:

AE de Castro Marim

Vila Real de Santo António: