“Não vamos baixar os braços e a luta vai continuar até o momento em que lhes [professores] for reconhecido todo o tempo em que trabalharam” disse à agência Lusa Mário Nogueira, em Faro, no final do segundo de cinco “comícios da Indignação”, organizados por vários sindicatos da classe.

O secretário-geral da Fenprof discursou perante cerca de seis dezenas de professores concentrados junto ao Coreto do jardim Manuel Bívar, no centro da capital algarvia, onde exibiam cartazes com algumas das reivindicações: “Não desistimos - 9A4M2D (nove anos, quatro meses, dois dias)” e “Aposentação - rejuvenescer a profissão”.

Mário Nogueira apelou aos professores para, até às eleições, “mostrem a sua indignação, deslocando-se às urnas nas eleições europeias e nas legislativas, com motivos que espelhem o se desagrado pelo roubo que o Governo está a fazer”.

“Isto é um autêntico roubo aos professores, negando-lhes aquilo que são os seus direitos”, destacou.

Para o representante da Fenprof, “aquilo que os professores estão a reclamar, não é um melhor salário, nem melhor carreira, não é nenhum privilégio, mas apenas aquilo que foi dado aos colegas na Madeira e nos Açores e à generalidade da função pública”.