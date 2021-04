Os mapas de férias nos hospitais estão a ser realizados de acordo com os limites impostos pela lei em termos de serviços mínimos no verão e também no período de Natal e Ano Novo, noticia o Jornal de Notícias.

De acordo com a publicação, os hospitais públicos que acederam responder - Hospital de S. João, Santo António, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Hospital de Braga, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve - estão a dar as orientações habituais para marcação das férias, mas estão dependentes pela evolução da pandemia e do seu impacto nos serviços.

A segunda vaga da pandemia, por exemplo, obrigou à suspensão da maioria. O Ministério da Saúde emitiu um despacho em março de 2020 que restringia esse direito, revogando-o em maio.

No Hospital de S. João, no Porto, por exemplo, as férias serão agendadas dentro dos limites de serviços mínimos, mas o impacto da covid-19 nos serviços será "analisado ao longo do ano e, caso se justifique, de acordo com o plano de contingência, pode obrigar a rever os planos de férias pré-estabelecidos".

No Hospital Santo António, no Porto, também decorre o mesmo com os "normais condicionamentos nas férias", no Natal e Ano Novo, "de forma a assegurar a resposta do Serviço Nacional de Saúde à população". O conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental refere também que "estes períodos são particularmente críticos em todas as organizações e, em particular, naquelas que funcionam 24 horas por dia, sete dias na semana".

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, os mapas de férias serão elaborados de acordo com o plano de contingência, para "garantir os recursos adequados à organização do trabalho”, no entanto uma alteração da situação pandémica obrigará a reprogramação das férias.